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Василий Березуцкий: "Цель - попасть в еврокубки"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Ноября 2024 22:33
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Василий Березуцкий: "Цель - попасть в еврокубки"

"Игра была непростой. В первом тайме мы выступили лучше. Во втором тайме немного расслабились. Вероятно, нам следовало забить второй гол. Продолжим работать, чтобы вы увидели более содержательные игры".

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции, организованной после матча с "Сабаилом", заявил главный тренер "Сабала" Василий Березуцкий.

Российский эксперт оценил свой дебютный матч в Премьер-лиге:

"В ближайшее время нас ждет много игр. Будем делать ротации. Эльвин Джамалов сегодня играл во втором тайме. Капитанскую повязку он взял, когда появился на поле. Мое мнение о команде положительное. Потенциал нашей линии нападения высок. Нам необходимо улучшить некоторые компоненты, чтобы мы могли конкурировать с командами, занимающими высокие места. Главная цель - попасть в еврокубки».

Отметим, что дебютный матч Березуцкого «Сабах» выиграл со счетом 1:0.

İdman.biz

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