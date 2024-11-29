29 Ноября 2024
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Улучшилось состояние генменеджера "Туран Товуза", перенесшего инсульт

Азербайджанский футбол
Новости
29 Ноября 2024 17:40
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Улучшилось состояние генменеджера "Туран Товуза", перенесшего инсульт

У генерального менеджера клуба "Туран Товуз" Имана Гасанова, перенесшего инсульт, наблюдается относительное улучшение.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report.az сообщил сын функционера клуба Субхан Гасанов.

Он сообщил, что его отец находится в реанимации.

"Мой отец сейчас находится в реанимации и должен оставаться там до понедельника. Однако по сравнению с предыдущими днями его состояние можно считать удовлетворительным. По крайней мере, сейчас он может открыть глаза и пошевелить ногой. Основная проблема - в правой руки и речи. В левом полушарии головного мозга обнаружен инфаркт мозга».

Отметим, что два дня назад у Имана Гасанова случился инсульт.

İdman.biz

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