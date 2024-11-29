29 Ноября 2024
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В шаге от рекорда

Азербайджанский футбол
Новости
29 Ноября 2024 16:46
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В шаге от рекорда

Олавио Жуниньо забил свой 14-й гол в еврокубках.

Как сообщает İdman.biz, бразильский игрок "Карабаха" добился этого в 26 матчах.

28-летний нападающий вплотную приблизился к рекорду, забив "Лиону" в V туре Лиги Европы. Жуниньо отстает на один мяч от Абдуллы Зубира, который забил больше всех. Французский легионер "Карабаха" отличился в еврокубках 15 раз.

Олавио, игравший в еврокубках только за "Карабах", забил 6 раз в 15 матчах прошлого сезона, а в текущем - 8 голов в 11 встречах. Форвард, забивший 6 голов в 7 матчах Лиги чемпионов, 8 раз разочаровал вратарей соперников в 19 играх, сыгранных в Лиге Европы. Его средняя продуктивность равна 0,54.

Отметим, что в матче против "Лиона" "Карабах" проиграл со счетом 1:4.

İdman.biz

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