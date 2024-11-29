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Аслан Керимов: "С "Лионом" максимум мы могли сыграть вничью" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
29 Ноября 2024 16:32
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Аслан Керимов: "С "Лионом" максимум мы могли сыграть вничью" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью бывшего футболиста "Карабаха" Аслана Керимова İdman.biz.

- Как вы оцениваете игру «Карабаха» против «Лиона» в пятом туре Лиги Европы? В нескольких эпизодах штанга ворот и перекладина спасли соперника от неминуемого гола. Поражение 1:4 было результатом невезения или уровня?

- Невезение тоже было. «Карабах» в первом тайме играл лучше. Стратегия противника была другой. Все думали, что «Лион» будет играть в доминирующий футбол. Продемонстрирует более атакующий футбол. Но они этого не сделали. Они засели в оборону. Причиной этого, вероятно, было то, что они предпочли экспериментальный состав, в который вошли молодые и опытные игроки. Два-три раза они поймали нас на контратаке. Тем не менее, шансы были и у «Карабаха». Думаю, даже если бы мы забили несколько голов, то сыграли бы максимум вничью с «Лионом». Учитывая баланс атаки и защиты нашей команды, победа казалась маловероятной. Помимо забитых голов у соперника были еще и другие голевые эпизоды. Учитывая это и если бы нам еще повезло, то мы могли бы в лучшем случае сыграть вничью.

- Кого бы вы выделили в "Карабахе" и кто сыграл хуже, чем ожидалось?

- Не нужно быть футбольным экспертом, чтобы сказать, что Кевин Медина играет хорошо. Он блокировал многие атаки соперника. Если бы не некоторые эпизоды, «Лион» мог бы забить больше голов. Да, он допустил ошибку, но такие моменты неизбежны. С точки зрения оборонительного плана он выглядел очень хорошо. Четверо играющих футболистов впереди, включая Олавио Жуниньо, выглядели очень слабо в командной защите. Если бы мне пришлось кого-то выделить, я бы упомянул Медину.

- Что вы думаете о наших шансах на плей-офф после этого поражения?

- У последней команды из первых 24-х в турнирной таблице пять очков. Если мы снова одержим победу, то сможем значительно улучшить наши позиции. «Буде-Глимт» и «Мальме» вряд ли после этого заработают три очка. С этой точки зрения одна победа и одна ничья выведут нас в плей-офф.

- На протяжении многих лет «Карабах» продвигается до определенного уровня и, в конце концов, в какой-то момент останавливается. Как вы думаете, чего не хватает, чтобы идти дальше?

- «Карабах» время от времени находится в хорошей форме. Иногда наоборот. Отсутствие развития связано с национальным чемпионатом и финансовым положением наших клубов. Если другие клубы получат возможность выделять средства и подписывать игроков столько же, сколько «Карабах», развитие ускорится. Если говорить откровенно, «Лион» не показал хорошего футбола. Если бы это был полуфинал Лиги Европы и он проходил на нейтральном поле, то был бы совсем другой сценарий. «Лион» сыграл с нами очень легко. Также «Карабах» легко борется во внутреннем чемпионате. Им также очень комфортно против «Кяпаза» и «Сабаила». Бегут ли они или борются, чувствуется, что внутри им очень комфортно. Это само по себе тормозит развитие «Карабаха».

- Конечно, в этих успехах и в достижении «Карабахом» такого уровня большую роль сыграл главный тренер Гурбан Гурбанов. Но, кажется, трудно сделать что-то большее. Что вы думаете?

- Вы правы. Этот уровень достигнут и за счет Гурбана Гурбанова. Но будем иметь в виду одно: судьбу игры решают игроки на поле. Если вы сможете делать правильные трансферы и создать хорошую атмосферу внутри команды, то добьетесь больших успехов. Уверяю вас, что не только Гурбанов, но и другие наши тренеры своим подходом не отстают от европейских специалистов. Наши тренеры, выступающие на семинарах, видят это сами. Мы не отстаем по уровню грамотности. Просто качество игроков и внутренний чемпионат немного слабоваты. Вот почему мы не можем выйти за рамки этого.

Эмин Ага

İdman.biz

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