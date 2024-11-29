29 Ноября 2024
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Эстония тоже разгромила нашу сборную

Азербайджанский футбол
Новости
29 Ноября 2024 15:00
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Эстония тоже разгромила нашу сборную

Женская сборная Азербайджана по футболу U-19 провела свою вторую игру в отборочном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, наша команда, находящаяся в 5-й группе Лиги B, встретилась с Эстонией.

Азербайджан, пропустивший в первом туре от Швейцарии 8 безответных голов и на этот раз покинул поле без очков. Воспитанники Хабиба Агаева потерпели крупное поражение - 0:3.

Отметим, что в другой встрече группы встретились Кипр и Швейцария. Последняя победила со счетом 3:0.

Отборочный этап чемпионата Европы

Лига B, 5-я группа

II тур, 29 ноября

13:00. Эстония (U-19) – Азербайджан (U-19) – 3:0

Голы: Аннамари Тамм, 11, Анжелика Йоткина, 63, Эгле-Алисе Кург

Судья: Ифеома Кулмала (Финляндия).

Стадион «Куклия Коммьюнити»

1

Швейцария

2

2

0

0

11-0

6

2

Эстония

2

2

0

0

6-0

6

3

Кипр

2

0

0

2

0-6

0

4

Азербайджан

2

0

0

2

0-11

0

İdman.biz

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