Эстония тоже разгромила нашу сборную

Женская сборная Азербайджана по футболу U-19 провела свою вторую игру в отборочном этапе чемпионата Европы.
Как сообщает İdman.biz, наша команда, находящаяся в 5-й группе Лиги B, встретилась с Эстонией.
Азербайджан, пропустивший в первом туре от Швейцарии 8 безответных голов и на этот раз покинул поле без очков. Воспитанники Хабиба Агаева потерпели крупное поражение - 0:3.
Отметим, что в другой встрече группы встретились Кипр и Швейцария. Последняя победила со счетом 3:0.
Отборочный этап чемпионата Европы
Лига B, 5-я группа
II тур, 29 ноября
13:00. Эстония (U-19) – Азербайджан (U-19) – 3:0
Голы: Аннамари Тамм, 11, Анжелика Йоткина, 63, Эгле-Алисе Кург
Судья: Ифеома Кулмала (Финляндия).
Стадион «Куклия Коммьюнити»
|
1
|
Швейцария
|
2
|
2
|
0
|
0
|
11-0
|
6
|
2
|
Эстония
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-0
|
6
|
3
|
Кипр
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-6
|
0
|
4
|
Азербайджан
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-11
|
0
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