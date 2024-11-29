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Главный тренер "Карвана": "Судью надо было не только оскорблять, но и бить" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
29 Ноября 2024 13:44
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Главный тренер "Карвана": "Судью надо было не только оскорблять, но и бить" - ВИДЕО

«Мы проявили характер и упорно боролись. Жаль труд моих игроков».

Об этом İdman.biz заявил Кенан Керимов, главный тренер команды «Карван», выступающей в I футбольной лиге Азербайджана.

48-летний специалист прокомментировал домашнее поражение от "Габалы" со счетом 0:1 в VIII туре. Он заявил, что основная причина их поражения - арбитры:

"Карван" проиграл не "Габале", а арбитрам. Главный судья Турал Гурбанов провел игру не на профессиональном уровне. Его намерение было ясно уже с первых минут. Мелкие фолы время от времени пытались «сломать» команду. Он не дал нам пробить два 100-процентных пенальти. Наоборот, он назначил штрафной удар в наши ворота, в результате чего был забит гол. Такие судьи, как Турал, уже «стали профессионалами» в этом деле. Он увидел, что «Габала» не может создавать результативные эпизоды, и назначил штрафной не в нашу пользу, а в пользу соперника".

Он попросил АФФА внимательнее относиться к такому судейству:

«Я не знаю, кто делал эти назначения. Такие судьи разрушают и ломают любую команду. Они и виновны, и сильны! Не верю, что «Габале» нужны такие судьи. Пусть победит тот, кто силен. Судьи устроили настоящее шоу».

После игры тренер «Карвана» прокомментировал протесты болельщиков против арбитра:

«Да, после игры был большие протесты. Многие болельщики пришли на стадион, чтобы поддержать нас. Грубые ошибки арбитра и такое отношение к нашей команде их сильно огорчили. У нас были домашние матчи, которые мы проиграли, но мы ни разу не подали протест против действий судей. Дети и взрослые - все ясно видели намерения арбитра. Так почему они не должны были протестовать против этого? Судью там надо было не только оскорблять, но и даже бить».

По словам Керимова, поражение их не обескуражит и они будут бороться до конца:

«После вчерашней игры настроение у нас не очень хорошее. Мы также проиграли дома «Джебраилу». Но никакого мнения о судье я не высказал. Это началось со встречи с МОИКом. На 85-й минуте того матча в наши ворота был назначен позорный пенальти. Во вчерашней встрече они добились того, чего хотели. Но после этого мы не будем сидеть сложа руки. Будем бороться до конца. Будем выступать против несправедливости. «Габале» сегодня настолько нужна помощь судей, что они им помогают? Понятно, что условия в Габале лучше, чем на базе любого клуба. Я обращаюсь к судьям: кто сильнее, кто достоин чемпионства, тот и должен победить. Не помогайте никому».

Главный тренер также коснулся ухудшения травяного покрытия городского стадиона Евлаха:

«Два дня назад шел дождь, не переставая. Поэтому травяной покров находился в таком состоянии. Мы пытаемся защитить газон. Зима пришла. По этой причине некоторые работы невозможно проделать. Руководство клуба сделает все возможное, чтобы летом улучшить травяной покров».

Отметим, что после VIII тура «Габала» лидирует в турнирной таблице с 20 очками. «Карван», отстающий от них на два очка, идет вторым.

Эмин Ага

İdman.biz

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