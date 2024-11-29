Главный тренер нашей сборной: "Наша цель - вернуться в Баку с победой"

«Это была очень хорошая игра. Сборная России сильна как в индивидуальном, так и в командном плане».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров.

После товарищеского матча со сборной России в Сочи (0:1) он высказал свое мнение пресс-службе АФФА:

«Мы проанализировали соперника и серьезно подготовились к матчу. Да, у нас есть несколько травмированных игроков. По итогам продемонстрированной игры поражение нас разочаровало. Сборная России забила гол из-за нашей ошибки, а не продуманной атаки. Я благодарен команде. Хоть мы и проиграли, но девушки выступили очень хорошо. В некоторых моментах у нас было преимущество. Мы хорошо боролись, на поле чувствовалась агрессия. К сожалению, нам не удалось провести много хороших атак. Ко второму матчу будем готовиться лучше. Наша цель - вернуться в Баку с победой».

Отметим, что второй товарищеский матч между сборными Азербайджана и России пройдет 2 декабря на тренировочной базе клуба «Сочи».

İdman.biz