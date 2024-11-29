"Араз-Нахчыван" против "Туран Товуза", дерби в столице

Сегодня стартует 15-й тур Премьер-лиги Мисли.
Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоятся два матча.
Оба матча пройдут в Баку. На стадионе «Лив Бона Деа Арена» встретятся «Араз-Нахчыван» и «Туран Товуз». Представитель Нахчывана постарается снова возглавить турнирную таблицу хотя бы на два дня, а гости будут стремиться отнять очки у соперника, чтобы приблизиться к нему.
День завершится столичным дерби. «Сабах» встретится с «Сабаилом» в дебютном матче нового главного тренера Василия Березуцкого.
Отметим, что тур завершится 1 декабря.
Премьер-лига Мисли
XV тур
29 ноября (пятница)
16:00. "Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз"
Главный судья: Джавид Джалилов
«Лив Бона Деа Арена»
19:00. «Сабах» - «Сабаил»
Главный судья: Раван Хамзазаде
«Банк Республика Арена»
|
1
|
Карабах
|
13
|
11
|
1
|
1
|
35-6
|
34
|
2
|
Араз-Нахчыван
|
14
|
10
|
3
|
1
|
18-10
|
33
|
3
|
Туран Товуз
|
14
|
7
|
6
|
1
|
20-11
|
27
|
4
|
Зире
|
14
|
6
|
2
|
6
|
19-15
|
20
|
5
|
Сабах
|
14
|
4
|
7
|
3
|
23-20
|
19
|
6
|
Сумгаит
|
14
|
5
|
1
|
8
|
12-17
|
16
|
7
|
Шамахы
|
13
|
3
|
4
|
6
|
11-17
|
13
|
8
|
Нефтчи
|
14
|
2
|
7
|
5
|
13-20
|
13
|
9
|
Сабаил
|
14
|
2
|
2
|
10
|
16-26
|
8
|
10
|
Кяпаз
|
14
|
2
|
1
|
11
|
10-35
|
7
Бомбардиры: Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван") - 7 голов, Джесси Секидика, Джой-Лэнс Микелс (оба - "Сабах") - по 6.
İdman.biz