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"Араз-Нахчыван" против "Туран Товуза", дерби в столице

Азербайджанский футбол
Новости
29 Ноября 2024 11:12
35
"Араз-Нахчыван" против "Туран Товуза", дерби в столице

Сегодня стартует 15-й тур Премьер-лиги Мисли.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоятся два матча.

Оба матча пройдут в Баку. На стадионе «Лив Бона Деа Арена» встретятся «Араз-Нахчыван» и «Туран Товуз». Представитель Нахчывана постарается снова возглавить турнирную таблицу хотя бы на два дня, а гости будут стремиться отнять очки у соперника, чтобы приблизиться к нему.

День завершится столичным дерби. «Сабах» встретится с «Сабаилом» в дебютном матче нового главного тренера Василия Березуцкого.

Отметим, что тур завершится 1 декабря.

Премьер-лига Мисли
XV тур
29 ноября (пятница)
16:00. "Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз"
Главный судья: Джавид Джалилов
«Лив Бона Деа Арена»

19:00. «Сабах» - «Сабаил»
Главный судья: Раван Хамзазаде
«Банк Республика Арена»

1

Карабах

13

11

1

1

35-6

34

2

Араз-Нахчыван

14

10

3

1

18-10

33

3

Туран Товуз

14

7

6

1

20-11

27

4

Зире

14

6

2

6

19-15

20

5

Сабах

14

4

7

3

23-20

19

6

Сумгаит

14

5

1

8

12-17

16

7

Шамахы

13

3

4

6

11-17

13

8

Нефтчи

14

2

7

5

13-20

13

9

Сабаил

14

2

2

10

16-26

8

10

Кяпаз

14

2

1

11

10-35

7

Бомбардиры: Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван") - 7 голов, Джесси Секидика, Джой-Лэнс Микелс (оба - "Сабах") - по 6.

İdman.biz

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