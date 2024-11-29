"Араз-Нахчыван" против "Туран Товуза", дерби в столице

Сегодня стартует 15-й тур Премьер-лиги Мисли.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоятся два матча.

Оба матча пройдут в Баку. На стадионе «Лив Бона Деа Арена» встретятся «Араз-Нахчыван» и «Туран Товуз». Представитель Нахчывана постарается снова возглавить турнирную таблицу хотя бы на два дня, а гости будут стремиться отнять очки у соперника, чтобы приблизиться к нему.

День завершится столичным дерби. «Сабах» встретится с «Сабаилом» в дебютном матче нового главного тренера Василия Березуцкого.

Отметим, что тур завершится 1 декабря.

Премьер-лига Мисли

XV тур

29 ноября (пятница)

16:00. "Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз"

Главный судья: Джавид Джалилов

«Лив Бона Деа Арена»

19:00. «Сабах» - «Сабаил»

Главный судья: Раван Хамзазаде

«Банк Республика Арена»

1 Карабах 13 11 1 1 35-6 34 2 Араз-Нахчыван 14 10 3 1 18-10 33 3 Туран Товуз 14 7 6 1 20-11 27 4 Зире 14 6 2 6 19-15 20 5 Сабах 14 4 7 3 23-20 19 6 Сумгаит 14 5 1 8 12-17 16 7 Шамахы 13 3 4 6 11-17 13 8 Нефтчи 14 2 7 5 13-20 13 9 Сабаил 14 2 2 10 16-26 8 10 Кяпаз 14 2 1 11 10-35 7

Бомбардиры: Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван") - 7 голов, Джесси Секидика, Джой-Лэнс Микелс (оба - "Сабах") - по 6.

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