"Карабах" - "Лион": преимущество наше, а выиграли гости

Опять преимущество в игре и статистика не помогли "Карабаху". Цифры и итоговый счет на табло снова были противоречивыми. Это произошло из-за того, что нацеленная на результат игра соперника благодаря его профессионализму была доведена до нужного ему конца.

İdman.biz рассмотрел футбольный матч пятого тура Лиги Европы УЕФА «Карабах» - «Лион» сквозь призму цифр.

Преимущество агдамского клуба в игре с сильным соперником демонстрируют и показатели владения мячом. Соотношение 57 процентов к 43 процентам против знаменитого французского клуба - достаточно большой показатель.

На 62 атаки нашей команды соперник ответил 42.

«Лион», имеющий четырехкратное преимущество по количеству голов, проиграл по количеству ударов 14:16. Однако о качестве ударов свидетельствовало количество голов, а также количество мячей, попавших в створ ворот. восемь ударов соперника, то есть 57 процентов, были направлены в ворота. Пять таких ударов нашей команды означают в сумме 31 процент. Количество ударов в створ составило семь у нас и четыре у гостей. Логическому завершению атак помешали 2 блока нашей команды и 4 блока гостей.

Наши игроки подали пять угловых, футболисты "Лиона" - три. Игроки "Карабаха" трижды попали в офсайд, гости - два раза. «Скакуны» имеют преимущество в свободных ударах - 16-14.

Наша команда имела преимущество в количестве передач и точности. 407 точных передач из 478 агдамских футболистов составляет 85 процентов. У французов показатели 300 из 365, то есть 82 процента.

Игроки «Карабаха» имели небольшое преимущество в мобильности игроков на поле. Хозяева поля пробежали по полю 112 км, гости - 111,1 км.

Агдамские футболисты отобрали мяч у соперника 16 раз, французы - 15.

У вратарей обеих команд по четыре сейва.

Футболисты "Карабаха" восемь раз нарушили правила, игроки "Лиона" - 15.

При всех этих цифрах очень грустно было видеть на табло цифры 1 и 4 (1:4).

Вугар Мамедов

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