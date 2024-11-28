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Юрий Семин верит в "Карабах"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Ноября 2024 19:11
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Юрий Семин верит в "Карабах"

«Карабах» сегодня может обыграть «Лион».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Азертадж российский футбольный специалист Юрий Семин.

Он прокомментировал предстоящую в Баку игру пятого тура основной стадии Лиги Европы УЕФА "Карабах" - "Лион" (Франция). Семин сказал, что опыт еврокубков поможет агдамскому представителю в сегодняшнем матче:

«Игроки и тренерский штаб имеют большой опыт участия в международных матчах. Эта команда уже не раз показывала, на что она способна. Команда Гурбана Гурбанова как дома, так и на выезде наравне сражалась с сильными соперниками. Сегодня они хорошо выступят во встрече с «Лионом».

Специалист, который когда-то был главным тренером команды "Габала", подчеркнул важность поддержки болельщиков:

«Для болельщиков очень важно поддерживать команду до конца на стадионе. Фанат - 12-й игрок команды. Желаю успехов «Карабаху» в сегодняшней игре».

Отметим, что матч "Карабах" - "Лион", который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45.

İdman.biz

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