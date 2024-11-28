Рамин Мусаев: "Карабах" не приглашает нас смотреть их игры"

«Это будет непростая игра».

Об этом заявил İdman.biz Рамин Мусаев, бывший президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Он прокомментировал матч "Карабах" - "Лион", который пройдет сегодня в Баку в рамках пятого тура Лиги Европы. Мусаев отметил, что хотя у команды Гурбана Гурбанова была большая практика, соперник не слабый:

«У «Лиона» сильные игроки. Если мы посчитаем противника слабым, мы проиграем. Поэтому необходимо действовать ответственно. Это будет очень интересная игра. Трудно говорить о победе или о том, что "Карабах" заработает в этом матче. Но мы все ждем от представителя Азербайджана три очка. Это единственная команда, на которую сейчас все надеются. Будет здорово, если мы победим. В связи с этим желаю успехов «Карабаху». Думаю, болельщики, которые придут на стадион в дождливую погоду, досмотрят игру до конца».

Он также пожаловался, что его никто не приглашает на такие игры:

«Такие клубы не приглашают нас смотреть их игры. Потому что мы им не нужны. Те, кто сейчас находятся на должностях, считаются для них нужными и почетными».

Отметим, что матч между командами начнется в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Банучичек Гусейнли

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