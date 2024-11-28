Большинство игроков сборной пожаловалось АФФА на Рамиля Шейдаева - ПРИЧИНА

Большинство игроков сборной Азербайджана не желают играть с Рамилем Шейдаевым.

Как сообщает İdman.biz, в связи с этим в Sportinfo.az поступила информация из АФФА.

Группа футболистов команды встретилась с представителями ассоциации. Они заявили, что Рамиль Шейдаев портит атмосферу внутри команды. Они также рассказали, что нападающий ведет себя высокомерно и грубо общается.

Более того, на замечания на тренировках футболист реагирует остро. Разве Фернанду Сантуш не видит всего этого?

По словам игроков, главный тренер все видит, но почему-то продолжает терпеть поведение Шейдаева и в большинстве случаев молчит.

Игроки сборной, рассказали, что португальский специалист спокойно относится к происходящему в лагере, ему сложно принимать какие-либо решения, и это создало в команде анархию.

İdman.biz