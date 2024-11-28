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ПРОГНОЗ знаменитостей на игру "Карабах" - "Лион"

Азербайджанский футбол
Прогнозы
28 Ноября 2024 15:21
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ПРОГНОЗ знаменитостей на игру "Карабах" - "Лион"

Сегодня в рамках пятого тура Лиги Европы УЕФА по футболу состоится матч «Карабах» - «Лион».

Известные люди Азербайджана приняли участие в опросе İdman.biz в связи с матчем, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Знаменитости из разных сфер надеются, что "Карабах" победит.

Вадим Васильев (футболист-ветеран) – 2:1
Назим Бабаев (атлет) – 1:1
Балабей Агаев (дзюдоист) – 2:1
Нихад Мамедли (борец) – 2:1
Али Миралиев (певец) – 3:1
Фарид Джалалов (волейбольный тренер) – 3:0
Ильхам Закиев (парадзюдоист) – 3:2
Талех Гусейнов (борец) – ничья
Фирдовси Умудов (вице-президент AAF) – 3:1
Вургун Гусейнов (футболист) – 1:1
Имамеддин Халилов (паратхэквондист) – 2:1
Агиль Аббас (депутат) – победит «Карабах»
Гаджи Алиев (бывший борец) – 1:1, 2:2

Отметим, что матч начнется в 21:45.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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