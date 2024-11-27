Бывший главный тренер сборной России: "Василий Березуцкий - удачный выбор для "Сабаха"

"Назначение Василия Березуцкого главным тренером "Сабаха" - вполне удачный и достойный выбор".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил АЗЕРТАДЖ бывший советский футболист Борис Игнатьев, комментируя назначение Василия Березуцкого главным тренером азербайджанской футбольной команды "Сабах".

Он рассказал, что 42-летний специалист обладает способностью хорошо читать игру:

«На протяжении многих лет Василий выступал за сборную России, а также за московский ЦСКА. Он был игроком с большим опытом. Работая с образованными тренерами, он глубоко овладел секретами футбола. Он постарается проявить себя, ведь это его первый опыт работы на посту главного тренера. Тренеру сложно что-то сделать в одиночку. А ведь ранее успех в «Сабахе» добился российский тренер Мурад Мусаев. Я считаю, что он принес команде достаточно пользы. Многое будет зависеть от игроков нынешнего состава и условий, которые создаст руководство. Без поддержки становится сложно работать. Верю, что тренерский штаб, игроки и руководство смогут вместе найти решение возникших проблем».

83-летний Б.Игнатьев, когда-то работавший в сборных СССР и России, рассказал, что очень хорошо знает азербайджанский футбол:

«Когда Юрий Семин и Мурад Мусаев работали в Азербайджане, я был у них в гостях. Я знаю, как проходит рабочий процесс в ваших клубах. Тренеры действительно хорошо поддерживаются. Все это известно каждому. Поэтому я с нетерпением жду работы Василия Березуцкого и думаю, что она даст положительный результат».

Отметим, что «Сабах» подписал с Василием Березуцким контракт сроком на 2,5 года.

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