Вугар Надиров: "Последние события в "Лионе" отразятся на его игре"

«Если мы начнем игру так, как хотим, то сможем победить».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист «Карабаха» Вугар Надиров.

Футболист-ветеран прокомментировал предстоящую встречу чемпиона Азербайджана против «Лиона» в Лиге Европы. Он заявил, что верит в свой бывший клуб:

«Шансы в матче оцениваю 50/50. Главный тренер команды Гурбан Гурбанов знает, что делать. В команде своя система. По этой причине каждый игрок, пришедший в агдамский клуб, легко привыкает к нему. Уверен, что наша команда очень хорошо подготовится к этому матчу. И это один из последних шансов выйти в плей-офф. Они сделают для этого все возможное. Последние события в «Лионе» и введение санкций отразятся на команде. Подобные ситуации всегда приводят к негативным последствиям в клубах. Но у соперника есть очень опытные игроки. Французские клубы всегда играют в атлетичный и выносливый футбол. Неважно, проигрывают ли они в счете или выигрывают. Они борются до конца. Мы также станем свидетелями этого в предстоящей встрече».

Главный тренер "Шамкира" также вспомнил проведенный им матч против другой французской команды - "Сент-Этьена", и гол, забитый им в сезоне Лиги Европы 2014/15 в составе "Карабаха":

«Сент-Этьен», с которым мы тогда играли, был сильнее сегодняшнего «Лиона». Мы могли даже победить их. Ничья 1:1 на выезде и 0:0 дома. Я очень хорошо помню гол, который забил во Франции. Многие говорят, что мне повезло. Я всегда говорил тем, кто так считает: если вы разбираетесь в футболе, посмотрите этот эпизод. Посмотрите, что я делаю, когда мяч попадает ко мне. Я увидел, что вратарь был впереди, прежде чем мяч оказался у меня. После этого я перекинул мяч через вратаря, отправив его в ворота».

Отметим, что матч "Карабах" - "Лион" начнется 28 ноября в 21:45.

Эмин Ага

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