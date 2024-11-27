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Игрок, покинувший "Шамахы": "Не было ни недовольства, ни серьезных проблем"

Азербайджанский футбол
Новости
27 Ноября 2024 17:39
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Игрок, покинувший "Шамахы": "Не было ни недовольства, ни серьезных проблем"

«Не было ни недовольства, ни серьезных проблем».

Как сообщает İdman.biz, об этом в интервью "Report" сообщил покинувший азербайджанскую футбольную команду "Шамахы" Илькин Мурадов.

28-летний полузащитник заявил, что они с представителем Шамахы расторгли контракт по обоюдному согласию:

«Мы решили расстаться. Расстались по обоюдному согласию. Особой причины нет. Не было ни недовольства, ни серьезной проблемы».

О дальнейших планах И.Мурадов рассказал следующее:

«Контракт с командой у меня был до лета. Вероятно, через несколько дней станет известно, к какой команде я присоединюсь».

İdman.biz,

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