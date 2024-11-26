Из "Адана Демирспор" в "Туран Товуз"

Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Абат Аймбетов может продолжить карьеру в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz, "Туран-Товуз" заинтересован в трансфере 29-летнего футболиста, который также выступает за сборную Казахстана.

Курбан Бердыев, главный тренер представителя Товуза, хотел привести его в команду еще в начале сезона, но до конца трансферного окна контракт заключить не удалось. Команда может официально оформить этот трансфер зимой.

Отметим, что контракт Аймбетова с «Адана Демирспор» истекает 30 июня 2025 года.

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