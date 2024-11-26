Станислав Черчесов: "Сабах" станет хорошим трамплином для Березуцкого" - ЭКСКЛЮЗИВ

«У Василия Березуцкого была прекрасная карьера футболиста. При мне он сыграл свою сотую игру в составе сборной России».

Об этом в эксклюзивном комментарии для İdman.biz заявил главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.

Опытный российский специалист высказал свое мнение по поводу назначения его соотечественника Василия Березуцкого главным тренером «Сабаха». По мнению Черчесова, "Сабах" станет хорошим трамплином для Березуцкого, который когда-то выступал за сборную России под его руководством:

«Когда я пришел в сборную, Василий был капитаном команды. У меня о нем положительные впечатления. Тогда же он мне сказал, что после завершения карьеры станет тренером. Он работал под руководством Леонида Слуцкого и, вероятно, многому у него научился. Он работал с ним легионером-тренером в нидерландской и китайской командах. То есть у него накоплен хороший опыт. На мой взгляд, «Сабах» станет для него хорошим трамплином для построения успешной карьеры».

Отметим, что когда Черчесов в 2016 году начал тренировать сборную России, Василий Березуцкий провел свои последние три игры в составе сборной.

Расим Мовсумзаде

İdman.biz