Василий Березуцкий: "Надеюсь, что это движение будет продуктивным, интересным и очень зажигательным" - ВИДЕО

«Я очень горд возглавить футбольный клуб «Сабах».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил новый главный тренер азербайджанской футбольной команды "Сабах" Василий Березуцкий в заявлении официальному сайту клуба.

Он отметил, что назначение в "Сабах" стало для него большой возможностью:

«Для меня это большая возможность. С этого момента мы будем двигаться к завтрашнему дню вместе. И я надеюсь, что это движение будет продуктивным, интересным и очень зажигательным. "Сабах" прославил Мурад Мусаев. Я Мурада знаю очень хорошо. Мы вместе учились. С этого момента я увидел клуб и за ним следил. Когда российский тренер приезжает в другую страну и там работает, а российских тренеров за границей не так много, ты всегда за этим следишь. Поэтому первое - это Мурад Мусаев, а потом сам клуб «Сабах».

Березуцкий заявил, что чувствует себя в Баку комфортно:

«Важно доверие, понимание того, что есть люди, на которых ты можешь опереться и, наверное, комфорт, который ты ощущаешь в Баку. Когда я нахожусь в Баку, я чувствую себя комфортно. Мне здесь нравится и это самое главное. И люди, работающие в «Сабахе», с которыми я познакомился в этот период, просто потрясающие. Так что это, наверное, самое важное в работе тренера, все остальное приложится. Это уже наше умение, качества, которые есть у меня как у футболиста, которые есть у меня как у тренера, которые я все постараюсь внедрить, отдать, и взамен надеюсь получить от игроков тоже какую-то отдачу.

В последний раз в Баку я был лет 12 назад. За эти 12 лет невероятно все изменилось. Город просто похорошел. Вчера прогуливался по вечернему Баку, по набережной - все выглядит просто фантастически. Со стороны болельщиков нам нужна поддержка, поддержка и еще раз поддержка. Ну а мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы им нравилось приходить на футбол. Это самое важное. Они должны приходить. Понятно, что все время побеждать невоможно. Но они должны уходить с футбола с эмоциями, с чувством, что им хочется прийти сюда опять».

Отметим, что «Сабах» подписал с Василием Березуцким контракт сроком на 2,5 года.

İdman.biz