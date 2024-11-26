26 Ноября 2024
RU

Василий Березуцкий: "Надеюсь, что это движение будет продуктивным, интересным и очень зажигательным" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
26 Ноября 2024 18:33
44
Василий Березуцкий: "Надеюсь, что это движение будет продуктивным, интересным и очень зажигательным" - ВИДЕО

«Я очень горд возглавить футбольный клуб «Сабах».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил новый главный тренер азербайджанской футбольной команды "Сабах" Василий Березуцкий в заявлении официальному сайту клуба.

Он отметил, что назначение в "Сабах" стало для него большой возможностью:

«Для меня это большая возможность. С этого момента мы будем двигаться к завтрашнему дню вместе. И я надеюсь, что это движение будет продуктивным, интересным и очень зажигательным. "Сабах" прославил Мурад Мусаев. Я Мурада знаю очень хорошо. Мы вместе учились. С этого момента я увидел клуб и за ним следил. Когда российский тренер приезжает в другую страну и там работает, а российских тренеров за границей не так много, ты всегда за этим следишь. Поэтому первое - это Мурад Мусаев, а потом сам клуб «Сабах».

Березуцкий заявил, что чувствует себя в Баку комфортно:

«Важно доверие, понимание того, что есть люди, на которых ты можешь опереться и, наверное, комфорт, который ты ощущаешь в Баку. Когда я нахожусь в Баку, я чувствую себя комфортно. Мне здесь нравится и это самое главное. И люди, работающие в «Сабахе», с которыми я познакомился в этот период, просто потрясающие. Так что это, наверное, самое важное в работе тренера, все остальное приложится. Это уже наше умение, качества, которые есть у меня как у футболиста, которые есть у меня как у тренера, которые я все постараюсь внедрить, отдать, и взамен надеюсь получить от игроков тоже какую-то отдачу.

В последний раз в Баку я был лет 12 назад. За эти 12 лет невероятно все изменилось. Город просто похорошел. Вчера прогуливался по вечернему Баку, по набережной - все выглядит просто фантастически. Со стороны болельщиков нам нужна поддержка, поддержка и еще раз поддержка. Ну а мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы им нравилось приходить на футбол. Это самое важное. Они должны приходить. Понятно, что все время побеждать невоможно. Но они должны уходить с футбола с эмоциями, с чувством, что им хочется прийти сюда опять».

Отметим, что «Сабах» подписал с Василием Березуцким контракт сроком на 2,5 года.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Капитан "Сабаха": "Никого из нас эта ситуация не устраивает"
20:33
Азербайджанский футбол

Капитан "Сабаха": "Никого из нас эта ситуация не устраивает"

Эльвин Джамалов прокомментировал матч своей команды с "Туран Товузом"
Из "Адана Демирспор" в "Туран Товуз"
20:04
Азербайджанский футбол

Из "Адана Демирспор" в "Туран Товуз"

Курбан Бердыев хотел привести его в команду еще в начале сезона
Станислав Черчесов: "Сабах" станет хорошим трамплином для Березуцкого" - ЭКСКЛЮЗИВ
19:47
Азербайджанский футбол

Станислав Черчесов: "Сабах" станет хорошим трамплином для Березуцкого" - ЭКСКЛЮЗИВ

Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал назначение Василия Березуцкого наставником команды
Яссин Бензия: "Желаю "Лиону" всего наилучшего, но не в четверг"
18:27
Азербайджанский футбол

Яссин Бензия: "Желаю "Лиону" всего наилучшего, но не в четверг"

Футболист "Карабаха" дал комментрий французской прессе
Один приходит, другой уходит...
18:24
Азербайджанский футбол

Один приходит, другой уходит...

Столичный представитель, присоединившийся к чемпионату страны всего 7 лет назад, сделал смену главного тренера обычным явлением за это короткое время
Бывший футболист сборной России: "У Березуцкого все должно получиться"
17:55
Азербайджанский футбол

Бывший футболист сборной России: "У Березуцкого все должно получиться"

Он прокомментировал назначение Василия Березуцкого главным тренером "Сабаха"

Самое читаемое

Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?
25 Ноября 18:00
Волейбол

Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?

В предстоящем чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд подбирается солидная компания известных игроков
2 гола в матче "Туран Товуз" - "Сабах", Сумгайыт" обыграл "Шамахы" - ВИДЕО
24 Ноября 20:54
Футбол

2 гола в матче "Туран Товуз" - "Сабах", Сумгайыт" обыграл "Шамахы" - ВИДЕО

Сегодня завершился XIV тур Премьер-лиги
"Черный список" Сантуша
25 Ноября 15:55
Азербайджанский футбол

"Черный список" Сантуша

В списке четыре игрока
Бердыев и "Туран Товуз" бросит на полпути?
25 Ноября 18:25
Азербайджанский футбол

Бердыев и "Туран Товуз" бросит на полпути?

Слухи о возможном уходе наставника из команды заставляют напомнить, как и по каким причинам 72-летний тренер покинул свои предыдущие клубы