Бывший футболист сборной России: "У Березуцкого все должно получиться"

İdman.biz сообщает, что бывший футболист сборной России Игорь Семшов поддержал решение Василия Березуцкого стать главным тренером азербайджанского «Сабаха».

Контракт с российским специалистом подписан на 2,5 года.

- У Березуцкого есть все задатки хорошего тренера. Тем более он вместе поработал с Леонидом Слуцким. Сейчас Василий будет применять все свои знания на практике. Ему уже надо было начинать карьеру главного тренера. У Березуцкого все должно получиться.

- В будущем он способен стать главным тренером ЦСКА?

- Не надо загадывать, что будет дальше. Надо потихоньку идти вперед. Если все будет складываться хорошо, почему нет. Березуцкий может возглавить ЦСКА. У него есть опыт, имя, знания. Ему нужно доверять. Не знаю, с чем связан его выбор начать карьеру в Азербайджане. Это не так важно, футбол везде одинаковый. Василию надо набираться опыта, - приводит слова Семшова «РБ Спорт».

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