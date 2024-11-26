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Адиль Шукюров: Если "Сабах" не сможет выйти в еврокубки с Березуцким..." - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
26 Ноября 2024 17:40
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Адиль Шукюров: Если "Сабах" не сможет выйти в еврокубки с Березуцким..." - ИНТЕРВЬЮ

Интервью азербайджанского футболиста-ветерана Адиля Шукюрова сайту İdman.biz

- «Сабах» расстался с Крунославом Рендуличем. Вы ждали этого?

- "Сабах" таким назначением показал, что руководство недовольно последними результатами Рендулича и ранее обсуждало условия контракта с Василием Березуцким. Ожидалось, что это произойдет. В "Сабахе" наблюдается интересная статистика. Независимо от срока действия контракта, каждые полтора года в клубе происходит смена тренера.

- Как вы думаете, было бы лучше, если бы команда подождала до зимнего перерыва? До перерыва было 4 матча...

- У руководства клуба свой подход. С тех пор как они пришли в Премьер-лигу, они всегда отличались своей уникальностью и сегодня остаются верными своим традициям. Конечно, можно за 4 тура до зимы изменить ситуацию и подняться на более высокое место в турнирной таблице. Руководство решает, с каким тренером продолжать.

- Как вы восприняли назначение Березуцкого, который до сих пор не работал главным тренером?

- Да, это будет его первая работа на посту главного тренера в карьере. Когда-то это должно было начаться. В назначении нет ничего необычного. Если не получится, традиция продолжится.

- Обычно главные тренеры приходят в «Сабах» по ходу сезона и, когда они не показывают нужных результатов, приводят причину, что не они создавали команду. Может ли такая же ситуация случиться и в этот раз?

- Если я не ошибаюсь, с момента основания этого клуба трансферами игроков всегда занималось руководство, а когда в клубе зовут тренера, то и его об этом информируют. Дальнейшие решения принимаются в зависимости от результата. Если не ошибаюсь, этот метод управления применяется также в Германии и Италии. Это вопрос клубной стратегии. Мы видим, что в последнее время «Сабах» больше опирается на иностранных тренеров.

- Как вы думаете, сможет ли "Сабах" попасть в еврокубки?

- Когда руководство приводило Рендулича после ухода главного тренера Мурада Мусаева, первым условием было попадание в еврокубки. Если бы команда потерпела неудачу, хорватского тренера уволили бы летом. Об этом заявил глава клуба в интервью. То есть клуб был готов к такому ходу. Если «Сабаху» под руководством Березуцкого не удастся выйти в еврокубки, не исключено, что произойдет еще одно изменение. Я думаю, что у команды есть стопроцентные шансы попасть в еврокубки.

Эмин Ага

İdman.biz

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