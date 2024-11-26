Объявлены судьи матчей Россия - Азербайджан

Определились судьи товарищеских матчей женской сборной Азербайджана по футболу против России в Сочи 28 ноября и 2 декабря.

Как сообщает İdman.biz, обе игры будет обслуживать одна и та же команда судей из Таджикистана.

Матчи будет обслуживать Нодира Мирзоева. Помощниками главного судьи будут Дильшода Рахмонова и Фарход Куралов. Анастасия Пономарева будет исполнять функцию четвертого судьи.

Отметим, что первый матч пройдет на Олимпийском стадионе ФИШТ, а второй - на тренировочной базе клуба «Сочи». Оба матча начнутся в 18:00 по бакинскому времени.

İdman.biz