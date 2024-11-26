Брат погибшего Национального героя не будет работать в АФФА

В местных СМИ муссируются слухи о том, что в АФФА будет работать эксперт по вратарям Виталий Ковалев, покинувший «Сабах».

Как сообщает İdman.biz, Sports.az узнал официальную позицию организации по этому поводу.

Пресс-секретарь АФФА Эльнур Мамедли заявил, что опубликованные новости не отражают истину:

«Новости о назначении Виталия Ковалева главным инструктором вратарей в АФФА не соответствуют действительности. Ковалев в настоящее время не занимает никакой должности в федерации».

Отметим, что Виталий Ковалёв за свою футбольную карьеру защищал честь многих местных команд, а также поиграл в иностранных - в тебризском клубе «Тракторсази» и турецком «Карталспоре».

47-летний специалист, покинувший "Сабах" несколько дней назад, является братом шехида Первой Карабахской войны, Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева.

İdman.biz