Спортивный директор "Сабаха": "У Василия Березуцкого есть хороший шанс проявить себя"

У Василия Березуцкого хороший шанс проявить себя.

Как сообщает İdman.biz, об этом в интервью "Report" заявил спортивный директор азербайджанского футбольного клуба "Сабах" Игорь Пономарев, говоря о назначении главным тренером команды российского специалиста Василия Березуцкого.

Официальный представитель клуба сначала прокомментировал отставку бывшего главного тренера хорватской команды Крунослава Рендулича:

«Мы все верили, что ситуация улучшится, команда перестанет терять очки. С потерей очков в Товузе разница в очках со вторым «Аразом-Нахчываном» достигла 14. Поэтому очень сложно сказать о том, когда это следовало сделать и нужно ли это было делать вообще. Решение уже принято. Теперь нам остается только смотреть вперед и надеяться, что все будет хорошо».

И.Пономарев считает, что работа нового главного тренера в "Сабахе" будет успешной:

«Почему Березуцкий? А почему нет? Как сказал президент клуба, каждый главный тренер когда-то и где-то начинал работать. За свою футбольную карьеру он футболистом сборной России и ассистентом одного из лучших главных тренеров своей страны. А теперь он сам работает главным тренером команды и имеет хорошие шансы проявить себя. Я верю, что деятельность Березуцкого в «Сабахе» будет успешной».

Отметим, что вчера главным тренером "Сабаха" был назначен Василий Березуцкий. С ним подписан контракт сроком на 2,5 года. Сейчас команда с 19 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Мисли.

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