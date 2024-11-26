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Тахир Гезаль: "Наша цель - выйти в следующий этап"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Ноября 2024 15:59
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Тахир Гезаль: "Наша цель - выйти в следующий этап"

«Я верю в нашего главного тренера Гурбана Гурбанова, наших игроков, всю команду. Уверен, что они будут бороться на поле до конца».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент клуба Тахир Гезаль пресс-службы команды накануне матча "Карабах" - "Лион" в пятом туре Лиги Европы УЕФА.

Он отметил, что не будет смотреть матч со стадиона, так как будет в командировке:

«Карабах», который на протяжении многих лет представлял Азербайджан в Европе, на этой неделе проведет свою очередную игру. Наша команда примет «Лион», который считается одним из знаменитых клубов не только Франции, но и Европы. Нашими гостями в Баку будут звезды соперника, среди которых немало известных футболистов. «Карабах», победивший в прошлом туре у «Буде-Глимт», выйдет на поле, чтобы одержать вторую победу подряд. Наша команда будет бороться до конца и изо всех сил, чтобы вновь подарить радость нашим болельщикам, как это было в Норвегии. К сожалению, из-за срочной работы я не смогу испытать это волнение вместе со своей командой и нашими болельщиками. Поскольку я буду в командировке, матч со стадиона смотреть не смогу. Но мое сердце всегда будет с «Карабахом».

Президент клуба подчеркнул, что верит в главного тренера «Карабаха» Гурбан Гурбанова и игроков и всю команду:

«Уверен, что команда будет бороться на поле до конца. Желаю успехов своей команде в этом важном матче. Верю, что Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова будет полон наших болельщиков, и они покинут арену счастливыми. Наша цель - выйти в следующий этап. У нас впереди четыре игры. Первая из них будет против «Лиона». Я верю, что мы выиграем этот матч и сделаем еще один шаг для выхода в следующий этап».

Отметим, что матч "Карабах" - "Лион", который пройдет 28 ноября на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45.

İdman.biz

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