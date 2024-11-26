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Бывший игрок "Нефтчи" в "Ханкенди"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Ноября 2024 14:11
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Бывший игрок "Нефтчи" в "Ханкенди"

Футбольный клуб «Ханкенди» совершил очередной трансфер.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

К команде присоединился 20-летний защитник Нихад Агаев, представитель Лиги регионов. Агаев, защищавший честь сборных Азербайджана U-16, U-17 и U-19, является воспитанником сумгайытской футбольной школы. За свою карьеру он выступал за команды «Сумгайыт», «Нефтчи», МОИК и «Физули».

Отметим, что до Агаева «Ханкенди» пополнили игроки нашей мини-футбольной сборной Зия Мамедли, Алиакпер Шабиев, Тамраз Амирджанов и Эльчин Гасымов.

İdman.biz

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