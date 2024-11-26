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Масалитин: "Этот опыт поможет Березуцкому в азербайджанском клубе"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Ноября 2024 11:20
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Масалитин: "Этот опыт поможет Березуцкому в азербайджанском клубе"

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что опыт работы с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким поможет Василию Березуцкому в работе в азербайджанском «Сабахе».

Как сообщает İdman.biz, в понедельник «Сабах» объявил о назначении Березуцкого на пост главного тренера. Соглашение с 42‑летним россиянином рассчитано на 2,5 года.

- Опыт работы со Слуцким, безусловно, поможет Березуцкому в азербайджанском клубе. Он же с ним поработал в Голландии, России, Китае, но там он, по сути, никакой ответственности не нес, а уже сейчас будет. Когда ты работаешь главным тренером, все твои просчеты, ошибки будут критиковаться, и Березуцкий должен быть к этому готов. Если Василий сделал такой шаг, значит он готов к этому - молодец. Не важно даже, где он тренирует, ведь это возможность попробовать себя в качестве главного тренера и после уже решить - твое это или нет, - сказал Масалитин «Матч ТВ».

«Сабах» занимает пятое место в таблице чемпионата Азербайджана, набрав 19 очков. Безвыигрышная серия команды длится семь матчей. Березуцкий заменил в «Сабахе» хорвата Крунослава Рендулича.

İdman.biz

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