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Президент "Сабаха" о переговорах с Березуцким: "Процесс не занял много времени"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Ноября 2024 10:25
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Президент "Сабаха" о переговорах с Березуцким: "Процесс не занял много времени"

Президент азербайджанской футбольной команды «Сабаха» Магсуд Адыгезалов высказался о приглашении Василия Березуцкого на пост главного тренера.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Матч ТВ, экс-защитник сборной России назначен на пост главного тренера.

Это его первый самостоятельный опыт.

С Березуцким заключили контракт на 2,5 года.

«Сабах» идет на 5-м месте в чемпионате Азербайджана.

– Как быстро удалось договориться с Василием Березуцким? Он давно заявлял, что хочет поработать главным тренером.

– Процесс не занял много времени. У нас была продуктивная встреча, где мы обсудили все важные аспекты. Василий Владимирович подошел к переговорам подготовленным, уже владея определенной информацией о клубе. Его желание и мотивация сыграли ключевую роль.

– Представлял ли Василий какое‑то своe видение футбола, который он будет ставить в «Сабахе»?

– Этот вопрос также стал частью нашего диалога. Трудно ответить кратко, но основа работы будет исходить из потенциала команды, который у нас есть сейчас. Василий чeтко понимает, с чем предстоит работать.

İdman.biz

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