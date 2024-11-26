Объявлен график VIII тура чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
İdman.biz сообщает, что матчи тура пройдут 27-28 ноября.
Матчи пройдут в Бакинской теннисной академии. В первый игровой день будут сыграны три матча, а в следующий - четыре.
Чемпионат Азербайджана
VIII тур
27 ноября
19:15. «Галакси» - «Бирбаша Баку»
20:30. «Зиря» — «Сумгайыт»
21:45. «Баку145» - «Лачын»
28 ноября
19:15. «Атешгях Сураханы» — «Чинар Зангилан»
20:30. «Сиязань» – «Алтай Физули»
21:45. «Стар Баку» – «Гёйче»
23:00. «Шамахы» – «Азнур»
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