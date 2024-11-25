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Франк де Блекере прояснил спорные эпизоды в Премьер-лиге

Азербайджанский футбол
Новости
25 Ноября 2024 17:52
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Франк де Блекере прояснил спорные эпизоды в Премьер-лиге

Прояснились спорные эпизоды в играх XIV тура Премьер-лиги Мисли.

Как сообщает İdman.biz, их в комментарии пресс-службе АФФА объяснил председатель судейского комитета АФФА Франк де Блекере.

Сначала он коснулся матча «Кяпаз» - «Араз-Нахчыван» (0:2): «Два гола были отменены на 8-й и 75-й минутах из-за офсайда. Оба решения были правильными и подтверждены VAR».

Де Блекере уточнил эпизод с пенальти в матче "Сабаил" - "Карабах" (0:3): «В эпизоде ​​на 90+3-й минуте судья решил не назначать пенальти. Потому что возможный контакт игрока №36 «Сабаила» ​​(Азад Аскеров) с игроком №7 «Карабаха» (Яссин Бензия) был очень слабым и нападающий упал с легкостью. VAR проверил эту ситуацию и подтвердил решение судьи».

Представитель АФФА поставил точку в спорах по поводу забитого гола в матче "Нефтчи" - "Зиря" (2:1): «На 68-й минуте гол «Нефтчи» подтвердился, потому что во время атаки мяч не покинул поле. VAR проверил эту ситуацию и подтвердил гол».

Специалист, не увидевший спорного эпизода в матче "Туран Товуз" - "Сабах" (1:1), прокомментировал и эпизод пенальти в матче "Сумгайыт" - "Шамахы" (2:1): «После углового на 74-й минуте вмешался VAR из-за игры рукой в ​​штрафной. Мяч попал в руку игроку «Шамахы» под номером 8 (Илькину Мурадову). Рука игрока находилась в неестественном положении, над плечом и в стороне от тела. Вмешательство VAR и решение арбитра назначить пенальти являются правильными».

İdman.biz

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