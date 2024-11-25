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Объявлено количество проданных билетов на игру "Карабах" - "Лион"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Ноября 2024 17:51
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Объявлено количество проданных билетов на игру "Карабах" - "Лион"

Продолжается продажа билетов на игру "Карабах" - "Лион", которая пройдет в рамках 5-го тура Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, на данный момент продано 17,5 тыс. билетов.

Стоимость билетов на матч, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, составляет 5, 20, 30, 40, 75 и 150 манатов соответственно.

Билеты в сектора VVIP C и VVIP D стоят 300 AZN для болельщиков, желающих воспользоваться VIP-залом.

Точки продаж:

- точки продаж iTicket.az (онлайн-продажи на iTicket.az);

- Фан-шоп ФК «Карабах» на Парк бульваре;

- Касса Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Отметим, что матч начнется 28 ноября в 21:45 по бакинскому времени.

İdman.biz

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