"Сабах" объявил имя своего нового главного тренера - ФОТО

«Сабах» назначил нового главного тренера.

По информации клуба İdman.biz, с российским тренером Василием Березуцким заключен контракт сроком на 2,5 года.

Молодой специалист ранее работал помощником тренера в клубах «Витесс» (Нидерланды) (2018–2019), ЦСКА (Россия) (2020–2021, 2022), «Краснодар» (2021–2022), а также китайский «Шанхай Шэньхуа» (2023-2024 , был спортивным координатором клуба ЦСКА (Москва) (2020).

Березуцкий играл за российские клубаы «Торпедо-ЗИЛ» и ЦСКА. В основном составе сборной России провел 101 игру (5 голов).

Отметим, что Березуцкий сменил на этом посту Крунослава Рендулича.

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