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Несчастливое число Рендулича

Азербайджанский футбол
Новости
25 Ноября 2024 16:44
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Несчастливое число Рендулича

Крунослав Рендулич, покинувший пост главного тренера азербайджанской футбольной команды "Сабах", руководил им в 29 играх.

Как сообщает İdman.biz, контракт с 51-летним специалистом, назначенным на этот пост 5 марта, был расторгнут по взаимному согласию через 265 дней.

Хорват, подписавший контракт сроком на 1,5 года, не смог проработать и половины этого срока. Этому способствовали результаты команды в Премьер-лиге Мисли. Команда, сыгравшая вничью половину из 14 матчей, находится на пятом месте с 19 очками.

Рендулич, дебют которого совпал с домашним матчем против "Габалы" 9 марта, начал свою работу с победы - 2:1. А прощание произошло после выездного матча (1:1) с «Туран Товузом».

За этот период «Сабах» провел 25 матчей в Премьер-лиге и 4 - в Лиге конференций. Столичный представитель одержал с Рендуличем 13 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений. Число мирных исходов - 7 - не стало для него счастливым. В этих 29 матчах бакинцы забили 47 голов и пропустили 40.

Отметим, что хорватский специалист сменил на посту главного тренера россиянина Мурада Мусаева.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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