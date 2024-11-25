Бахтияр Гасанализаде: "Еще не время" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью защитника «Араз-Нахчывана» Бахтияра Гасанализаде сайту Sportal.az

- «Араз-Нахчыван» сумел выиграть матч с «Кяпазом». Как бы вы расценили победу команды в той встрече?

- Мы играли против сильного соперника. В игре «Кяпаза» много изменений. Они очень сильно развились как команда. Этот матч совершенно отличался от первой игры. Слава Аллаху, мы добились желаемого результата. Это было то, что нужно.

- «Араз-Нахчыван» продолжает свое успешное выступление. В чем главный секрет успешного выступления команды в этом сезоне?

- Никакого секрета. Мы просто пытаемся серьезно подготовиться к играм. Делаем все возможное на поле для успешного результата. Это тоже дает результаты.

- Интересно, ожидали ли вы таких результатов, когда «Араз-Нахчыван» начинал сезон? Глядя на собранную команду, верили ли вы, что результаты будут успешными?

- В начале сезона я верил, что команда покажет хороший результат. Признаюсь, получилось лучше, чем я думал. Довольно сложно поддерживать это успешное выступление. Но мы работаем для этого как команда.

- «Араз-Нахчыван» потерпел единственное поражение в этом сезоне в игре против «Карабаха». Однако то поражение не сильно сказалось на команде, вы начали успешную серию...

- Мы проиграли в первой игре, чего не хотели. Однако сила противника также была очевидна. Поэтому преувеличивать было нечего. Мы сосредоточились на предстоящих матчах, чтобы исправить свои результаты. Так и произошло. У нас еще будут игры с «Карабахом». Название соперника неизбежно влияет на концентрацию к игре. К «Карабаху» будем готовиться, как обычно. У нас еще есть игры до этого. Мы сосредоточимся на этих матчах.

- В следующем туре вам предстоит встретиться с «Туран Товузом». В этом сезоне две амбициозные команды: одна вы, а другая - "Туран Товуз". Как вы оцениваете свои шансы на победу в этом матче?

- «Туран Товуз» имеет уникальную схему игры. Против них всегда сложно играть. Я уверен, что эта игра будет сложной. Это будет интересный матч. Мы постараемся победить.

- Реально ли, что «Араз-Нахчыван» завершит сезон на втором месте, которое дает право на участие в еврокубках? Как вы думаете, сможете ли вы стать чемпионом или думаете, что «Карабах» этого не позволит?

- Сейчас не время говорить о втором месте или еврокубках. И уж точно не о чемпионстве. Сейчас даже не половина чемпионата. Нам предстоит много работы.

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