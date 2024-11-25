"Сабах" может возглавить российский специалист

Объявлен один из кандидатов на пост главного тренера азербайджанской футбольной команды «Сабах».

Как сообщает İdman.biz, наставником бакинского клуба, расставшегося сегодня с Крунославом Рендуличем, может стать российский специалист Василий Березуцкий.

Переговоры с бывшим футболистом сборной России уже начаты. Руководство «Сабаха» считает, что 42-летний специалист, не имеющий опыта работы на посту главного тренера, выведет команду на более высокий уровень.

Отметим, что Березуцкий в настоящее время является одним из помощников Леонида Слуцкого в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа». До этого он работал под руководством Алексея Березуцкого и Виктора Гончаренко в российском ЦСКА, а также с последним - в «Краснодаре».

İdman.biz