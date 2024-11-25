"Сабах" расстался с Крунославом Рендуличем

В азербайджанской Премьер-лиге по футболу подал в отставку очередной главный тренер.

Как сообщает İdman.biz, "Сабах" объявил о расставании со своим главным тренером Крунославом Рендуличем.

Контракт с хорватским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию. Он покинул свой пост после потери очков (1:1) на выезде с «Туран Товузом». Набрав 19 очков в 14 играх, "Сабах" занимает пятое место в турнирной таблице.

Отметим, что до Рендулича «Кяпаз» расстался с Адилем Шукуровым, «Нефтчи» - с Романом Григорчуком, «Сумгайыт» - с Самиром Абасовым, а «Сабаил» - с Шахином Диниевым.

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