Бывший футболист "Тракторсази" получил должность в АФФА

Объявлено новое место работы Виталия Ковалева, покинувшего «Сабах».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, он назначен главным инструктором курса подготовки вратарей АФФА.

За свою футбольную карьеру Ковалев выступал за такие команды, как «Иншаатчы» (Баку), «АНС Пивани», «Нефтчи», «Шафа», «Умид», «Карабах», «МКТ Араз», «Стандарт», «Карван», и был легионером в Иране («Тракторсази») и Турции («Карталспор»).

В тренерской карьере он стал известен в «Сабахе», где работал последние 6 лет.

İdman.biz