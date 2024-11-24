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Курбан Бердыев считает ничью справедливым результатом

Азербайджанский футбол
Новости
24 Ноября 2024 20:20
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Курбан Бердыев считает ничью справедливым результатом

«Сегодня мы играли против сильного соперника. «Сабах» - хорошо укомплектованная команда».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Туран Товуза» Курбан Бердыев.

Российский специалист прокомментировал ничью с "Сабахом" в 14-м туре Премьер-лиги Мисли:

«Ничья может быть справедливым результатом. Мы пропустили гол в неудачном эпизоде. Мы готовимся к любому сопернику. Неважно, на каких местах они находятся. Во втором тайме мы не сделали того, что хотели. Надо проанализировать, чтобы сказать, что не получилось».

Отметим, что матч «Туран Товуз» - «Сабах» завершился со счетом 1:1.

İdman.biz

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