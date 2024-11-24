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Крунослав Рендулич сравнил "Сабах" с "Манчестер Сити"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Ноября 2024 20:04
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Крунослав Рендулич сравнил "Сабах" с "Манчестер Сити"

«Мы приехали сюда, чтобы победить. К сожалению, нам это не удалось».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Сабаха" Крунослав Рендулич.

Хорватский эксперт прокомментировал ничью 1:1 с "Туран Товуз" 14-го тура Премьер-лиги Мисли:

«Мы могли бы сыграть лучше в первом тайме. Не хватало последних передач. Мы пропустили гол в начале второго тайма. Из этой ситуации выйти было непросто. Мои игроки не сдавались. Мы знали, что это будет трудная игра. «Туран Товуз» - физически хорошая команда. В первом тайме мы проигрывали сопернику в борьбе один в один. Мы не побеждали в семи играх. Между нами и третьим местом разница в 8 очков. Разница может выглядеть и большой и маленькой. Это зависит от того, как мы к этому подходим. Как только мы начнем победную серию, то сможем сократить разрыв. Потенциал для этого есть».

Главный тренер «Сабаха» не думает, что у команды наступил спад:

«Я бы не сказал, что в нашей игре произошел спад. Мы набрали мало очков. По поводу выступления ничего сказать не могу. Понятно, что нам не удалось набрать очки. Во многих играх мы не смогли реализовать возможности. В матче с «Карабахом» у нас было 3 реальных шанса. Также в матчах с «Зиря» и «Нефтчи». Это футбол. Во встрече с «Кяпазом» нам не удалось реализовать стопроцентные эпизоды. И пропустили гол на последних секундах. «Манчестер Сити» тоже проигрывает на протяжении 5 игр».

Отметим, что безвыигрышная серия «Сабаха» увеличилась до 7 игр.

İdman.biz

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