Объявлен состав сборной Россией на матчи с Азербайджаном

Объявлен состав женской сборной России по футболу, которая встретится с Азербайджаном.

Как сообщает İdman.biz, в команду вызваны 23 игрока.

Сборная России проведет сборы с 24 ноября по 3 декабря. 28 ноября и 2 декабря наша сборная проверит свои силы в двух контрольных матчах с соперником.

Отметим, что оба матча пройдут в Сочи.

Состав сборной России:

Вратари: Наталья Силина («Краснодар»), Виолетта Исайкина («Чертаново»), Юлия Гриченко («Зенит»).

Защитники: Елизавета Семенова («Зенит»), Снежана Ястребинская, Валентина Смирнова (обе — «Краснодар»), Наталья Морозова («Спартак»), Юлия Плешкова (ЦСКА), Ксения Джиникашвили («Чертаново»).

Полузащитники: Азалия Залмиева («Локомотив»), Алина Лихота, Медея Жаркова (обе «Краснодар»), Кристина Петкус, Марина Федорова (обе «Спартак»), Надежда Смирнова, Даяна Кишмахова, Татьяна Петрова (все МОИК), Валерия Хохлова («Зенит»), Кристина Хохлова («Динамо»), Глафира Жукова («Рубин»), Яна Свистунова («Чертаново»).

Нападающие: Наталья Машина («Спартак»), Кира Петухова («Чертаново»).

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