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Наджи Шенсой прокомментировал изменение названия "Туран Товуз"

Азербайджанский футбол
Новости
23 Ноября 2024 17:06
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Наджи Шенсой прокомментировал изменение названия "Туран Товуз"

Новая компания, которую возглавил учредитель и законный представитель ООО «Huner Group» Эхтирам Гулиев, зарегистрирована государством.

Как сообщает İdman.biz, эта компания называется ООО «Туран ФК».

Юридический адрес компании с уставным капиталом 10 манатов расположен в Ясамальском районе. Эхтирам Гулиев в настоящее время является председателем совета директоров «Туран Товуз». Официальное название этого клуба - Общественное объединение профессиональных футбольных клубов «Туран Товуз».

Создание Гулиевым новой компании рассматривается как начало процесса возвращения к историческому названию «Туран Товуза». Но известна и причина, по которой много лет назад "Туран" стал "Туран Товуз". Был долг перед игроками и бывшим главным тренером команды Наджи Шенсоем, ФИФА не позволила команде продолжать существование под старым названием.

Но завершился ли финансовый спор между Шенсоем и товузским клубом? Как турецкий специалист относится к возвращению названия «Туран»?

На вопрос Football-plus.az Шенсой ответил так:

«Последний раз я работал в "Туран Товузе" около 10 лет назад. У нас были некоторые юридические проблемы с тем руководством. Но все свои судебные права я доверил своему адвокату за небольшую плату. Сумма, полученная от адвоката, меня устроила. Итак, «Туран Товуз» больше не имел дела со мной, а имел дело с моим адвокатом. Поэтому я не возражаю против возвращения "Туран Товузу" прежнего названия - "Туран". Наоборот, я буду поддерживать его до конца и буду очень рад».

İdman.biz

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