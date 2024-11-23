Из-за Дмитрия Крамаренко Игорь Акинфеев смотрит игры "Карабаха"

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко болеет за «Карабах».

Как сообщает İdman.biz, об этом в интервью местной прессе заявил бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев.

38-летний голкипер в форме ЦСКА рассказал о любви тренера вратарей клуба, бывшего голкипера сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко к агдамскому клубу. Акинфеев рассказал, что они вместе смотрят игры "Карабаха":

"Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Сергеевич Крамаренко болеет за «Карабах». Поэтому мне иногда приходится смотреть их матчи в Лиге Европы. В этом сезоне со всеми соперниками играли на равных, но пока всем проигрывают ("Карабах" победил "Буде-Глимт" - ред.). Это к вопросу об уровне".

Отметим, что Акинфеев, за свою карьеру выступающий лишь за ЦСКА, проводит свой 14-й сезон в чемпионате России.

İdman.biz