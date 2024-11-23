Шахруддин Магомедалиев вернулся в команду спустя 113 дней

Объявлены составы на матч XIV тура нынешней Премьер-лиги "Сабаил" - "Карабах".

Как сообщает İdman.biz, после длительного перерыва имя Шахруддина Магомедалиева было внесено в протокол матча.

Вратарь сборной Азербайджана и «Карабаха» отсутствовал в команде из-за травмы. Его имя в последний раз фиксировалось в первом туре Премьер-лиги.

В матче против «Араз-Нахчывана» 2 августа (4:1) он находился на поле 90 минут. Травмировавшийся после этого голкипер был внесен в протокол через 113 дней. На этот раз игрок номер 1 команды оказался на скамейке запасных.

Отметим, что матч между «Сабаилом» и «Карабахом» начнется в 17:00.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz