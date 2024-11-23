Тарлан Ахмедов - о слабых сторонах "Нефтчи" перед матчем с "Зиря"

«Нефтчи» по-прежнему находится в зоне аутсайдеров. В последних матчах они тоже не в очень хорошем настроении».

Об этом İdman.biz заявил ветеран сборной Азербайджана по футболу Тарлан Ахмедов.

Он прокомментировал матч «Нефтчи» - «Зиря», который состоится в рамках XIV тура Премьер-лиги Азербайджана. Бывший капитан "черно-белых" подчеркнул, что матч будет сложным для обоих клубов:

«Зиря» также проиграла две последние игры. Она также не играет полностью стабильно. В прошлом году команда выступала более стабильно. Если «Зиря» проиграет в сегодняшнем матче, то, возможно, даже сложно будет в итоге попасть в число призёров. Не исключено, что команда испытывает и определенные психологические проблемы».

По мнению Ахмедова, у «Нефтчи» сегодня только должен побеждать:

«Они постепенно опускаются к последнему месту. После прихода в эту команду Самира Абасова команда одержала всего одну победу. Она обыграла «Сабаил». Команда не может показать желаемую от нее игру, какие-то изменения не просматриваются. Мы также увидим, как команды использовали перерыв из-за игр сборных и как устраняли недостатки. Для этой команды все начинается с нуля. Так и должно быть. То, что «черно-белые» окажутся в числе призеров, кажется не столь убедительным. По крайней мере, они должны подняться выше последних мест. 7-8-е места для «Нефтчи» неприемлемы. Им следует постараться занять хотя бы 5-е место. Потенциала для этого у представителя Баку достаточно. У «черно-белых» имеются бреши в оборонительной линии. Слабым местом команды являются немногочисленные голевые эпизоды. Из-за этого они не могут оказать давление на соперника».

Ахмедов заявил, что "Зиря" будет играть больше от обороны и делать ставку на контратаки:

«Я подхожу к матчу по принципу: победит тот, кто сильнее. Но я не могу сказать, кто из них заработает три балла. Однако жду хорошей игры от «Нефтчи».

Отметим, что матч между командами состоится на «Нефтчи Арене» в 19:00.

Банучичек Гусейнли

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