"Карабах" и "Нефтчи" победили - ВИДЕО

Продолжается XIV тур Премьер-лиги Мисли.

Как сообщает İdman.biz, матчи второго игрового дня прошли в Баку.

«Сабаил» принял последнего чемпиона «Карабах». Агдамский клуб боролся за возвращение на первое место в турнирной таблице и это ему удалось после победы со счетом 3:0.

День завершился бакинским дерби. «Нефтчи», переживающий неудачные дни, принял «Зиря» и тоже победил - 2:1.

Отметим, что последние матчи тура пройдут завтра.

Премьер-лига Мисли

XIV тур

23 ноября (суббота)

17:00. «Сабаил» - «Карабах» - 0:3

Гол: Олавио Жуниньо (47), Алексей Кащук (66), Леандро Андраде (88)

Главный судья: Ниджат Исмаиллы

«Сабаил»: 1. Гусейнали Гулиев, 74. Юсиф Набиев (к), 18. Сулейман Ахмедов, 20. Мерт Челик, 11. Руфат Абдуллазаде, 83. Нихад Гулиев, 19. Самир Абдуллаев, 17. Гульага Асадов, 8. Горка Ларуссеа, 3. Дмитрий Литвин, 14. Сулейман Аллуш

Запасные игроки: 12. Алирза Муштабазаде, 6. Джабир Амирли, 77. Фарид Набиев, 15. Вусал Масимов, 16. Эмин Рустамов, 36. Азад Аскеров, 7. Мади Квета.

Главный тренер: Джавид Гусейнов

"Карабах": 99. Матеуш Кохальски, 30. Аббас Гусейнов, 24. Алексей Исаев, 13. Бахлул Мустафазаде, 44. Эльвин Джафаргулиев, 10. Абдулла Зубир (к), 81. Кевин Медина, 66. Патрик Андраде, 7. Яссин Бензия, 18. Олавио Жуниньо, 21. Алексей Кащук

Запасные игроки: 97. Фабиан Бунтич, 1. Шахрудин Магомедалиев, 20. Ричард Алмейда, 27. Торал Байрамов, 22. Муса Гурбанлы, 90. Нариман Ахундзаде, 29. Марко Вешович, 2. Матеус Силва, 19. Редон Джиджа, 15. Леандро Андраде, 11. Эммануэль Аддаи

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

«АСКО Арена»

19:00. «Нефтчи» - «Зиря» - 2:1

Гол: Филип Озобич (28), Эмиль Сафаров (68); Исса Джибрила (51)



Главный судья: Камал Умудлу

«Нефтчи»: 93. Рза Джафаров (к), 10. Филип Озобич, 17. Рахман Гаджиев, 90. Рамиль Шейдаев, 13. Эмиль Сафаров, 6. Рафаэль Гуззо, 99. Эрвин Коффи, 44. Юри Матиас, 23. Роберт Бауэр, 24. Мустафа Сек, 88. Андрей Стогрин

Запасные игроки: 1. Эмиль Балаев, 30. Рустам Самигуллин, 3. Ходжат Хагверди, 7. Азер Алиев, 91. Агададаш Сальянский, 47. Мурад Мамедов, 14. Эдвин Куч, 4. Марк Тамаш, 20. Альфа Конте, 77. Егор Богомольский

Главный тренер: Самир Абасов

«Зиря»: 13. Айдын Байрамов, 32. Кисмат Алиев (к), 8. Исмаил Ибрагимли, 14. Эльчин Алиджанов, 4. Руан Ренато, 70. Исса Джибрила, 23. Рафаэль Утциг, 18. Мартинс Жуниор, 17. Айрон Гомис, 6. Эльдар Гулиев, 19. Салифу Сума

Запасные игроки: 97. Тьяго Силва, 41. Анар Назиров, 21. Гаджиага Гаджилы, 16. Фуад Байрамов, 29. Джейхун Нуриев, 22. Ильдар Алекперов, 5. Стефан Ака, 90. Давид Волков, 10. Георгий Папунашвили, 3. Анге Муцинзи, 28. Аббас Ибрагим, 24. Юсуф Лаваль

Главный тренер: Рашад Садыхов

«Нефтчи Арена»

1 Карабах 13 11 1 1 35-6 34 2 Араз-Нахчыван 14 10 3 1 18-10 33 3 Туран Товуз 13 7 5 1 19-10 26 4 Зире 14 6 2 6 19-15 20 5 Сабах 13 4 6 3 22-19 18 6 Сумгаит 13 4 1 8 10-16 13 7 Шамахы 12 3 4 5 10-15 13 8 Нефтчи 13 2 6 5 13-20 13 9 Сабаил 14 2 2 10 16-26 8 10 Кяпаз 14 2 1 11 10-35 7

Бомбардиры: Фелипе Сантос ("Араз-Нахчыван") - 7 голов, Джесси Секидика ("Сабах") - 6, Джой-Лэнс Микелс ("Сабах") - 5.

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