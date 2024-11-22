Ровшан Наджаф уволит Сархана Гаджиева? - имя нового генсека известно

Стал известен основной кандидат президента АФФА Ровшана Наджафа на пост генсека организации.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, глава ассоциации хочет привлечь на эту должность спортивного директора футбольного клуба "Сабах" Рамина Гасанова.

Между сторонами уже состоялись две встречи по этому вопросу. Гасанову, которого поддерживает вице-президент организации Балакиши Гасымов, был предложен долгосрочный контракт.

Гасанов работает более 4 лет в «Сабахе», где является спортивным директором. Он также работал на различных должностях в АФФА и в летней футбольной школе «Манчестер Юнайтед». Затем работал в «Сабаиле».

Сообщается, что Сархан Гаджиев вскоре покинет пост генерального секретаря АФФА. Ровшан Наджаф решил отстранить его от этой должности. Президент АФФА уже ознакомился со списком кандидатов на замену Гаджиева.

Список не обширный, он состоит всего из 3-4 человек.

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