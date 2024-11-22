Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ

Бывший футболист сборной Азербайджана, олимпийский чемпион Игорь Пономарев дал интервью "Report".

İdman.biz сообщает, что 64-летний специалист прокомментировал последнюю игру нашей сборной в Лиге наций - против Швеции (0:6). Он также оценил результаты команды в цикле.

- Что можете сказать о разгромном поражении от Швеции?

- Трудно сказать, почему результат получился таким. В этом поражении можно винить каждого. Но мало того, предыдущие игры тоже были проиграны. На мой взгляд, даже ничья с Эстонией считается проигрышем. Причин этих неудачных выступлений много. Поэтому обвинять конкретно кого-то не правильно.

- Как вы оцениваете цикл? В чем причина плохих результатов?

- Мы выступили плохо. Не неудачно, а просто плохо! Нет прогресса, есть регресс. За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе. Этот факт необходимо принять.

- Как вы относитесь к тому, что эту команду называют лучшей в истории?

- Кто называет? Я не согласен. За счет чего они лучшие? А почему они так же плохо играли и во времена Джанни Де Бьязи? Это как в анекдоте: все так говорят и вы тоже так скажите.

- В целом, по вашему мнению, какая сборная была лучшей в истории независимости Азербайджана?

- Для этого необходимо провести анализ. Нехорошо говорить прямо, без анализа. Азербайджан заслуживает лучшей сборной!

- Насколько клубы виноваты в том, что сборная оказалась в такой ситуации?

- Я тоже задаю вам вопрос. В чем виноваты клубы?

- Потому что футболисты развиваются в клубах...

- Согласен, футболисты приходят из клубов. Клуб принимает игроков от 22 лет и старше. Насколько они смогут развиваться после этого? Они приходят туда уже почти готовыми игроками. Эти игроки сейчас играют в нашей высшей лиге и проигрывают. Давайте тогда перейдем к детскому и юношескому футболу, откуда они пришли. Вот и возникает вопрос, все ли игры в детско-юношеских чемпионатах они выигрывали? На каком уровне они были тогда? Я не хочу унижать игроков или тренерский штаб, но это реальность.

Расскажу вам и другую сторону вопроса. Примеров тренеров много. Возьмите сборную Швеции, если раньше она играла на основе надежной защиты и контратак, то сегодня под руководством другого специалиста предпочитает атакующий футбол и пасы на короткие и средние дистанции. Этим они могут реализовать множество опасных атак. Вот вам тема для размышления!

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