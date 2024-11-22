Низами Садыгов: "Нельзя сразу бросать их в огонь" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью футболиста-ветерана сборной Азербайджана и "Турана" Низами Садыгова İdman.biz.

- «Туран Товуз», капитаном которого вы являлись и в успехе которого вы сыграли непосредственную роль, отметил ваше 60-летие специальным турниром. Вы ожидали такой сюрприз?

- Поэтому я хотел бы поблагодарить всех, особенно руководство клуба. Многие подобные мероприятия являются прекрасным примером для следующего поколения. Было приятно, что руководство меня таким образом поздравило.

- Во время турнира вы погрузились в воспоминания детства?

- Да, здесь выступали младшие возрастные группы. Глядя на них, я вспомнил свое детство. Я был очень горд. Также состоялся отличный турнир. Это все незабываемые воспоминания.

- Оглядываясь назад, что бы вы хотели не забыть о футболе?

- Те дни для меня бесценны. Наше первое чемпионство в Азербайджане и первое участие в еврокубках незабываемы. Они вошли в историю под названием «Туран».

- Команда «Туран Товуз» подарила вам к юбилею футболку под номером 60. Уже можно сказать, что вы будете «играть» под этим номером…

- ⁠Очень приятно. Она займет одно из важных мест в моей коллекции футболок.

- Как вратарь-ветеран, чем бы вы объяснили нынешнюю слабость этой школы?

- ⁠В последние годы на этой позиции наблюдается пробел. Молодое поколение еще не достигло высокого уровня. Чтобы стать вратарем, нужны годы. Поскольку вратарь в основном начинает играть после 22 лет, опытнее он становится, когда достигает 30-ти. Поэтому нашим голкиперам нужно время, чтобы наверстать упущенное. Приобретать опыт непросто. Их нельзя сразу бросать в огонь.

- Кого бы вы выделили в наших клубах как обладателя вратарского рекорда, и кто дольше всех сохранил ворота на ноль в чемпионате Азербайджана?

- Могу отметить Рзу Джафарова из «Нефтчи». У нас очень хорошие вратари в «Сабахе» и других младших возрастных группах.

- Можете назвать кого-нибудь из игроков?

- Мне нравятся Эльвин Джафаргулиев и Торал Байрамов. Есть и другие молодые и перспективные. Но когда придет время, я раскрою их имена.

- Вам как человеку, внесшему особый вклад в Товузский и азербайджанский футбол, нравится наш сегодняшний футбол?

- Честно говоря, я не могу много сказать об этом. По моему мнению, наряду со мной, такая ситуация не устраивает многих людей. Удовлетворительна ли нынешняя ситуация? Мы сильно отстаем от Европы. Никто не доволен играми сборной. На этом пути есть чем заняться. Вот почему придется много работать. Мы должны уделять внимание молодежи и участвовать в большем количестве турниров. Думаю, через 5-6 лет наш футбол выйдет на нормальный уровень.

Банучичак Гусейнли

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