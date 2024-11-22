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"Карабах" выделил им 448 билетов

Азербайджанский футбол
Новости
22 Ноября 2024 12:45
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"Карабах" выделил им 448 билетов

Французскому клубу "Лион" на матч Лиги Европы УЕФА против "Карабаха", который пройдет в Баку, выделено 448 билетов.

Как передает İdman.biz, об этом "Report" сообщил руководитель пресс-службы чемпиона Азербайджана Анар Гаджиев.

По его словам, представитель Лиги 1 прибудет в Баку 26 ноября в 21:35. Команда гостей вернётся в свою страну после матча.

Пока не известно, сколько поклонников "Лиона" прилетят в Баку.

Отметим, что матч V тура группового этапа Лиги Европы, который пройдет 28 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45.

İdman.biz

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