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"Кяпаз" против "Араз-Нахчывана"

Азербайджанский футбол
Новости
22 Ноября 2024 09:11
20
"Кяпаз" против "Араз-Нахчывана"

Сегодня стартует XIV тур Премьер-лиги Мисли.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоится один матч.

Единственная встреча пройдет в Товузе. Аутсайдер чемпионата «Кяпаз» примет «Араз-Нахчыван». Гянджинский клуб постарается победить, чтобы покинуть последнее место, а команда Нахчывана - чтобы стать лидером хотя бы на один день.

Отметим, что тур завершится 24 ноября.

Премьер-лига Мисли
XIV тур
22 ноября (пятница)
17:00. «Кяпаз» - «Араз-Нахчыван»
Главный судья: Эльчин Масиев
Товузский городской стадион

1

Карабах

12

10

1

1

32-6

31

2

Араз-Нахчыван

13

9

3

1

16-10

30

3

Туран Товуз

13

7

5

1

19-10

26

4

Зире

13

6

2

5

18-13

20

5

Сабах

13

4

6

3

21-18

18

6

Сумгаит

13

4

1

8

10-16

13

7

Шамахы

12

3

4

5

10-15

13

8

Нефтчи

13

1

7

5

11-19

10

9

Сабаил

13

2

2

9

16-23

8

10

Кяпаз

13

2

1

10

9-32

7

Бомбардиры: Джесси Секидика ("Сабах"), Фелипе Сантос ("Араз-Нахчыван") - по 6 голов, Джой-Лэнс Микелс ("Сабах") – 5.

İdman.biz

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