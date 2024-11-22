"Кяпаз" против "Араз-Нахчывана"

Сегодня стартует XIV тур Премьер-лиги Мисли.
Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоится один матч.
Единственная встреча пройдет в Товузе. Аутсайдер чемпионата «Кяпаз» примет «Араз-Нахчыван». Гянджинский клуб постарается победить, чтобы покинуть последнее место, а команда Нахчывана - чтобы стать лидером хотя бы на один день.
Отметим, что тур завершится 24 ноября.
Премьер-лига Мисли
XIV тур
22 ноября (пятница)
17:00. «Кяпаз» - «Араз-Нахчыван»
Главный судья: Эльчин Масиев
Товузский городской стадион
|
1
|
Карабах
|
12
|
10
|
1
|
1
|
32-6
|
31
|
2
|
Араз-Нахчыван
|
13
|
9
|
3
|
1
|
16-10
|
30
|
3
|
Туран Товуз
|
13
|
7
|
5
|
1
|
19-10
|
26
|
4
|
Зире
|
13
|
6
|
2
|
5
|
18-13
|
20
|
5
|
Сабах
|
13
|
4
|
6
|
3
|
21-18
|
18
|
6
|
Сумгаит
|
13
|
4
|
1
|
8
|
10-16
|
13
|
7
|
Шамахы
|
12
|
3
|
4
|
5
|
10-15
|
13
|
8
|
Нефтчи
|
13
|
1
|
7
|
5
|
11-19
|
10
|
9
|
Сабаил
|
13
|
2
|
2
|
9
|
16-23
|
8
|
10
|
Кяпаз
|
13
|
2
|
1
|
10
|
9-32
|
7
Бомбардиры: Джесси Секидика ("Сабах"), Фелипе Сантос ("Араз-Нахчыван") - по 6 голов, Джой-Лэнс Микелс ("Сабах") – 5.
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