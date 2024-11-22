"Кяпаз" против "Араз-Нахчывана"

Сегодня стартует XIV тур Премьер-лиги Мисли.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоится один матч.

Единственная встреча пройдет в Товузе. Аутсайдер чемпионата «Кяпаз» примет «Араз-Нахчыван». Гянджинский клуб постарается победить, чтобы покинуть последнее место, а команда Нахчывана - чтобы стать лидером хотя бы на один день.

Отметим, что тур завершится 24 ноября.

Премьер-лига Мисли

XIV тур

22 ноября (пятница)

17:00. «Кяпаз» - «Араз-Нахчыван»

Главный судья: Эльчин Масиев

Товузский городской стадион